فیلم کوتاه «دره لاک‌پشت‌ها» در بوشهر آماده نمایش شد

مدیر انجمن سینمای جوانان استان بوشهر از تولید فیلم کوتاه «دره لاک‌پشت‌ها» برای نمایش و حضور در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی خبر داد و گفت: این اثر که پیش‌تر در مرحله پس‌تولید متوقف مانده بود، با حمایت‌های این انجمن به سرانجام رسید.