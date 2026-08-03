فیلم کوتاه «دره لاکپشتها» در بوشهر آماده نمایش شد
مدیر انجمن سینمای جوانان استان بوشهر از تولید فیلم کوتاه «دره لاکپشتها» برای نمایش و حضور در جشنوارههای داخلی و بینالمللی خبر داد و گفت: این اثر که پیشتر در مرحله پستولید متوقف مانده بود، با حمایتهای این انجمن به سرانجام رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رسول پولادی اظهار کرد: فیلم کوتاه «دره لاکپشتها» به کارگردانی داریوش کرمپور، از آثار تأییدشده در معرفی فیلم (پیچینگ) در سال ۱۴۰۲ انجمن سینمای جوانان بوشهر است که به دلیل برخی مشکلات، در مرحله پستولید متوقف شده بود.
وی افزود: از همان روزهای نخستِ مدیریت انجمن سینمای جوانان استان بوشهر، روند تکمیل این طرح را از سر گرفتیم و اکنون فیلم «دره لاکپشتها» برای نمایش و ارسال به جشنوارههای داخلی و خارجی آماده شده است.
مدیر انجمن سینمای جوانان استان با اشاره به رویکرد جدید این انجمن، گفت: یکی از برنامههای جدی ما، رسیدگی به طرحها و پروژههای آموزشی و تولیدی ناتمام سالهای گذشته است. معتقدیم ناتمام ماندن برنامههای انجمن در شأن نام و اعتبار سینمای جوانان نیست و از همین رو، در کنار اجرای برنامههای جدید و اقدامات زیرساختی، تکمیل طرحهای معطلمانده را با جدیت دنبال میکنیم.
پولادی درباره موضوع فیلم و کارگردانش گفت: «دره لاکپشتها» با موضوعی انسانی و ضدجنگ ساختهی فیلمسازی است که فارغالتحصیل رشته کارگردانی سینما است و پیش از این ساخت فیلمهای کوتاه «ابدیت و یک روز»، «منطقه ۱۲» و «فاصله» را در کارنامهی خود دارد.
آثار داریوش کرمپور تا کنون در جشنوارههای معتبر داخلی و بینالمللی از جمله جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، جشنواره فیلم فجر، جشنواره فیلم سانفرانسیسکو آمریکا، جشنواره فیلم کودکان لاهور پاکستان، جشنوارههای ایتالیا، هلند، اسپانیا، ترکیه، مکزیک، اوگاندا و آمریکا حضور داشته و موفق به کسب جوایز مختلف شده است.