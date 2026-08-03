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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره دامپزشکی شهرستان طرقبه شاندیز گفت:این شهرستان، با توجه به حجم ورود گردشگر و مسافر، حساسیت بیشتری را در بحث بهداشت عمومی و حفظ و سلامت فرآورده های خام دامی طلب می کند و تلاش داریم در برابر تهدیدات گسترده عوامل بیماریزا برای جمعیت دامی شهرستان، واکسیناسیون دامی را به صورت کامل و رایگان انجام دهیم.

علیرضا قدرتی بااشاره به اینکه دامپزشکی طرقبه شاندیز فعالیت های پیشگیرانه ای در بهداشت و سلامت صنعت دام، طیور، زنبورعسل، آبزیان و کرم ابریشم داشته است ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون بیش از 150 هزار دوز واکسن علیه بیماری های مختلف از جمله آبله ، تب برفکی ،طاعون نشخوار کنندگان ، لامپی، بروسلوز(تب مالت) و شاربن با مشارکت بخش خصوصی به دام های سبک و سنگین شهرستان شامل گوسفند ، بز ، گاو و گوساله تزریق شده است.