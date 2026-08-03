به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام حمید احمدی، رئیس کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین، با اشاره به اجرای طرح تکریم موکب‌های عراقی گفت: این طرح از سال ۱۳۹۴ و بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت قدردانی از موکب‌داران عراقی به عنوان میزبانان اصلی زائران اربعین آغاز شد.

وی افزود: مردم عراق همواره با سخاوت و ایثار، زائران ایرانی را در منازل خود اسکان داده و در شهر‌های مختلف با نهایت کرامت از آنان پذیرایی کرده‌اند؛ از این رو، تکریم این میزبانان وظیفه‌ای فرهنگی و اخلاقی است.

احمدی با بیان اینکه امسال حدود ۷۰۰ موکب عراقی و مرکز اسکان زائران مورد تقدیر قرار گرفتند، گفت: بسته‌های هدیه و لوح تقدیر مزین به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره تجلیل از مردم عراق به موکب‌داران اهدا شد.

رئیس کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین افزود: هیأت‌هایی به شهر‌های حله، حیدریه، نجف، کربلا، بصره، کوت و منذریه اعزام شدند و هدایایی را به موکب‌هایی که در مسیر زائران ایرانی خدمت‌رسانی می‌کنند، تقدیم کردند.

وی ادامه داد: همچنین هدایایی به دفتر نماینده ولی‌فقیه در عراق ارسال شد تا میان موکب‌های عراقی توزیع شود و برای موکب‌های بزرگ و خانواده‌های میزبان در اطراف نجف و کربلا نیز بسته‌های تقدیر در نظر گرفته شد.

احمدی با اشاره به اینکه بخشی از این هدایا به فعالان عراقی، خانواده‌های شهدا و ایثارگران استان‌های جنوبی عراق از جمله سماوه و بصره اختصاص یافت، تصریح کرد: روحانیون و مؤسسات فرهنگی نیز در اجرای این طرح مشارکت داشتند و در شهر‌های حله، حیدریه، سامرا، نجف و کربلا، علما و مسئولان قرارگاه‌ها این هدایا را از طرف مردم ایران به موکب‌داران تقدیم کردند.

وی هدف از اجرای این طرح را ترویج فرهنگ قدردانی، تقویت پیوند‌های عاطفی میان دو ملت و توسعه دیپلماسی مردمی و فرهنگی عنوان کرد و گفت: استقبال گرم مردم عراق از این اقدام، نشان‌دهنده عمق روابط دوستانه دو ملت و سرمایه‌ای ارزشمند برای گسترش همکاری‌های فرهنگی است.

رئیس کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین همچنین از برگزاری نشست‌های علمی و فرهنگی با حضور استادان و علمای کشور‌های مصر، ترکیه، مراکش و تونس در نجف و کربلا خبر داد و افزود: این نشست‌ها زمینه شناخت متقابل، رفع سوءتفاهم‌ها و تقویت همدلی میان نخبگان جهان اسلام را فراهم کرد.

وی همچنین از سفر جمعی از علمای اهل سنت ایران به بغداد و برگزاری نشست‌های غیررسمی با طیف‌های مختلف عراقی خبر داد و گفت: این دیدار‌ها نیز در راستای توسعه دیپلماسی عمومی و تقویت همکاری‌های فرهنگی میان دو ملت انجام شده است.