هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با رسیدهای جعلی در سکوهای برخط
پلیس فتا با اشاره به افزایش پروندههای کلاهبرداری در بستر سکوهای خرید و فروش برخط نظیر «دیوار» و «شیپور»، از شهروندان خواست تا از تحویل کالا بر اساس تصاویر رسیدهای بانکی خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، هشدار داد: کلاهبرداران با استفاده از اپلیکیشنهای رسیدساز، تصاویری جعلی از پرداخت وجه را برای فروشندگان ارسال میکنند تا بدون واریز واقعی پول، کالا را تحویل بگیرند.
سرهنگ مختاررضایی تأکید کرد : رسیدهای بانکی بهراحتی قابل جعل و دستکاری هستند و به هیچ عنوان نباید به عنوان ملاک تحویل کالا قرار گیرند. وی افزود: تنها معیار معتبر برای انجام معامله، مشاهده واریز قطعی وجه در حساب بانکی است.
این مقام انتظامی همچنین توصیه کرد: شهروندان به ادعاهایی نظیر انتقال وجه از طریق شبا یا وعده واریز مبلغ در ساعات آینده اعتماد نکنند و تنها پس از دریافت پیامک رسمی بانک یا بررسی موجودی حساب، اقدام به تحویل کالا نمایند. در صورت مشاهده موارد مشکوک، شهروندان میتوانند از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان پلیس فتا در ارتباط باشند.