به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ از ۲۰ مرداد و سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ نیز از ۲۵ مرداد می‌توانند به فروشگاه‌های تحت پوشش مراجعه و کالا‌های مورد نیاز خود را خرید کنند.

‌ابراهیم مهرجو افزود: مبلغ کالابرگ برای هر نفر یک میلیون تومان است.