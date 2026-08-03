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سرپرستان خانوارهایی که رقم آخر کارت ملی آنها صفر، یک و ۲ است از روز پنجشنبه ۱۵ مرداد میتوانند کالا برگ خود را دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ از ۲۰ مرداد و سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ نیز از ۲۵ مرداد میتوانند به فروشگاههای تحت پوشش مراجعه و کالاهای مورد نیاز خود را خرید کنند.
ابراهیم مهرجو افزود: مبلغ کالابرگ برای هر نفر یک میلیون تومان است.