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در روز اربعین حسینی، مراسم پیاده روی حرم تا حرم در شهرستان دزفول برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست فرمانداری ویژه دزفول گفت: این مراسم که همه ساله با حضور عاشقان حسینی و هیاتهای عزاداری در روز اربعین حسینی برگزار میشود، عاشقان مکتب عاشورا مسیر بارگاه ملکوتی حضرت سبزقبا (ع) تا حرم مطهر جعفر بن محمد طیار (ع) را به صورت پیاده با عزاداری و سوگواری طی میکنند.
عزیز مرداس با اشاره به اینکه برنامهریزیهای لازم برای برگزاری مراسم باشکوه پیادهروی حرم تا حرم انجام شده است، ادامه داد: این مراسم صبح روز سهشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵، ساعت ۵ صبح با قرائت زیارت عاشورا از آستان متبرک حضرت سبزقبا (ع) آغاز شده و سپس به صورت پیادهروی به سمت آستان مقدس محمدبن جعفرطیار (ع) ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: علاوه بر استقرار مواکبهای مردمی برای پذیرایی و خدمت رسانی به عزاداران اربعین حسینی در طول مسیر نیروهای پلیس، امدادی و اورژانس نیز مستقر میشوند.