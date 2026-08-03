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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر از برخورد با ۵۲ مورد عملیات تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر از برخورد با ۵۲ مورد عملیات تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی این شهرستان خبر داد و گفت: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از ساختوسازهای غیرقانونی، از ادامه عملیات تغییر کاربری به مساحت چهار هزار و ۹۴۵ مترمربع شامل احداث بنا، استخر، محوطهسازی، سکو، آلاچیق و دیوارکشی جلوگیری شد.
معصومه صفری اوریمی بر استمرار نظارتها و اجرای قانون برای صیانت از اراضی کشاورزی تأکید کرد.
وی افزود : حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز، یکی از مهمترین اولویتهای مدیریت جهاد کشاورزی است؛ چراکه این اراضی سرمایهای ملی و بستر اصلی تأمین امنیت غذایی کشور به شمار میروند. از اینرو، یگان حفاظت اراضی و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی بهصورت مستمر و شبانهروزی اراضی زراعی و باغی شهرستان را پایش و رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق ضوابط و مقررات قانونی اقدام میکنند.
صفری اوریمی گفت: در نتیجه بازدیدهای میدانی، گشتهای مستمر و گزارشهای مردمی، از مجموع چهار هزار و ۹۴۵ مترمربع عملیات تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان جلوگیری و عملیات اجرایی متوقف شد.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر افزود: عملیات متوقفشده شامل ۵۲ مورد احداث بنا به مساحت دو هزار و ۷۵۶ مترمربع، سه مورد احداث استخر به مساحت ۸۵ مترمربع، هفت مورد محوطهسازی به مساحت دو هزار و ۶۲ مترمربع، سه مورد احداث سکو و آلاچیق به مساحت ۴۲ مترمربع و همچنین ۱۶ مورد دیوارکشی به طول یک هزار و ۹۸۳ متر بوده است که با حضور بهموقع کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و همکاری دستگاههای ذیربط از ادامه عملیات جلوگیری شد.
وی با تأکید بر اینکه هرگونه ساختوساز، دیوارکشی، محوطهسازی، احداث استخر یا هر نوع تغییر کاربری در اراضی کشاورزی بدون دریافت مجوز قانونی، تخلف محسوب میشود، خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی با هرگونه تجاوز به اراضی زراعی و باغی و تخریب ظرفیت تولید این اراضی، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
صفری اوریمی در پایان از شهروندان خواست ضمن خودداری از خرید و فروش اراضی فاقد مجوز یا دارای تغییر کاربری غیرقانونی، پیش از هرگونه اقدام عمرانی در اراضی کشاورزی، نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح اقدام کنند. وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه عملیات تغییر کاربری غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۱ حفاظت از اراضی کشاورزی گزارش دهند تا در سریعترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.