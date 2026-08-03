اعتبار مرحله پنجم طرح حمایتی بهبود تغذیه کودکان، به حساب سرپرستان خانوار‌های مشمول در کردستان واریز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: در این مرحله، بیش از پنج هزار و ۲۹ کودک زیر پنج سالِ دارای سوءتغذیه، در قالب چهار هزار و ۹۱۸ خانوار، زیر پوشش طرح قرار گرفته‌اند.

صلواتی اظهار داشت: برای کودکان دهک‌های اول تا پنجم، دو میلیون تومان و برای دهک‌های ششم و هفتم، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعتبار خرید بسته غذایی رایگان اختصاص یافته است.

این اعتبار از ۱۸ مردادماه قابل استفاده است و خانوارهای مشمول می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی، اقلام مورد نیاز کودکان خود را تهیه کنند.

مشمولان همچنین از طریق کد دستوری ستاره ۵۰۰ ستاره ۱۴۶۳ مربع و یا اپلیکیشن «شما»، می‌توانند از میزان اعتبار خود مطلع شوند.