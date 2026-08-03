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نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در سفر به استان ایلام از روند اجرای طرح زائرسرای بنیاد شهید در شهرستان مهران بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم در جریان سفر به استان ایلام از روند اجرای طرح زائرسرای بنیاد در شهرستان مهران بازدید کرد و گفت: ایجاد زائرسرای بنیاد در مهران اقدامی ارزشمند و ماندگار است که میتواند نقش مهمی در خدمترسانی به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و همچنین زائران اربعین حسینی ایفا کند.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته برای اجرای این طرح، بر تداوم حمایتها و همکاریهای لازم برای تکمیل و بهرهبرداری هرچه سریعتر از زائرسرا تأکید کرد.
عملیات اجرایی این مجموعه در ۲۴۰۰ مترمربع به پایان رسیده و در حال حاضردر مرحله تجهیز قرار دارد، این مجموعه ظرفیت مناسبی برای اسکان و ارائه خدمات به جامعه معظم ایثارگری و زائران اربعین حسینی در شهرستان مهران خواهد داشت. زائرسرای بنیاد با هدف تقویت زیرساختهای خدماتی و رفاهی، توسعه امکانات اسکان و ارتقای خدمترسانی به خانوادههای شهدا و ایثارگران و زائران عتبات عالیات دایر میشود.