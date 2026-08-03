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رئیس پلیس راهور استان قم از اعمال محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی همزمان با آیین پیادهروی اربعین حسینی در شهر قم خبر داد و از شهروندان خواست با رعایت مقررات، پلیس را در مدیریت ترافیک همراهی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرهنگ غلامرضا صدفی با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی گفت: بر اساس مصوبه شورای ترافیک استان، همزمان با آیین پیادهروی اربعین در مسیر «طریقالمهدی»، مسیر رفت از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به سمت مسجد مقدس جمکران به تردد عابران اختصاص یافته، باند کندرو برای استقرار موکبها در نظر گرفته شده و مسیر برگشت نیز به حملونقل عمومی اختصاص خواهد داشت.
وی افزود: تلاش پلیس بر این است که تا حد امکان در نقاط دارای گره ترافیکی از جمله خیابان معلم، میدان رسالت و زیرگذر غدیر محدودیت تردد اعمال نشود و تنها در صورت ضرورت، محدودیتهای مقطعی اجرا خواهد شد.
رئیس پلیس راهور استان قم با اشاره به اعمال ممنوعیت توقف در محدوده دوربرگردان بانک ملی تا دوربرگردان مترو یا ورودی پارکینگ شماره یک و همچنین رینگ پیرامونی مسجد مقدس جمکران، از رانندگان خواست از توقف خودرو در محلهایی که موجب ایجاد راهبندان میشود، خودداری کنند.
سرهنگ صدفی با بیان اینکه پارکینگهای اطراف مسجد مقدس جمکران برای پذیرش خودروهای زائران و شهروندان آماده است، از مردم خواست از این ظرفیت برای پارک وسایل نقلیه خود استفاده کنند.
وی همچنین بر رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به جلو و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و گفت: همکاری شهروندان نقش مهمی در برگزاری هرچه باشکوهتر و ایمنتر مراسم پیادهروی اربعین خواهد داشت.