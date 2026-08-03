۲۰ هزار و ۶۲ زائر اربعین تاکنون از فرودگاه مشهد به نجف و بغداد اعزام شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر کل فرودگاه‌های خراسان رضوی گفت: از ۳۱ تیر تا ۱۲ مردادماه امسال ۱۰۲ پرواز با ۱۴ هزار و ۲۲۲ مسافر به مقصد نجف و ۴۷ پرواز با پنج هزار و ۸۴۰ مسافر از فرودگاه هاشمی نژاد مشهد به بغداد اعزام شدند.

محمود امانی افزود:همچنین در این بازه زمانی ۱۰۵ پرواز با ۱۵ هزار و ۲۷۴ زائر از نجف و پنج هزار و ۹۱۶ مسافر با ۴۶ پرواز از بغداد به فرودگاه مشهد منتقل شدند.

وی ادامه داد: تمهیدات لازم برای اعزام و پذیرایی از زائران اربعین اندیشیده شده و تمام امکانات فرودگاه در این راستا بسیج شده است.

امانی بنی خاطرنشان کرد: همچنین فرودگاه مشهد در این ایام با برپایی «موکب عمود صفر» به عنوان بزرگترین موکب فرودگاه‌های کشور جلوه‌ای از عشق و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و خدمت بی‌منت به زائران اربعین حسینی را به نمایش گذاشته است.

مدیر کل فرودگاه‌های خراسان رضوی گفت: این ایستگاه خدماتی در محل ترمینال خروجی پرواز‌های خارجی فرودگاه مشهد، با هدف پذیرایی، بدرقه و تکریم زائران راه‌اندازی شده است.