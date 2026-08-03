رسیدگی به سلامت زائر و خودرو زائران اربعین؛
ارائه خدمات درمانی و مکانیکی موکب شهدای خمین در مرز مهران
راهاندازی تعمیرگاه و استقرار موکب درمانی خمین در مرز مهران، سفری ایمن را برای زائران اربعین حسینی فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ موکب شهدای دانشکده علوم پزشکی خمین با هدف خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، در مرز مهران مستقر شده و خدمات درمانی و امدادی را به زائران ارائه میکند.
در این موکب، تیمهای بهداشتی و درمانی با حضور نیروهای متخصص، آماده ارائه خدمات پزشکی، پایش سلامت و رسیدگی به مشکلات درمانی زائران هستند.
همچنین تعمیرگاه رایگان خودرو نیز در محل موکب راهاندازی شده است تا زائرانی که در مسیر تردد با مشکل فنی خودرو مواجه میشوند، از خدمات تعمیراتی و پشتیبانی فنی بهرهمند شوند.
این اقدامات در راستای خدمترسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) و ایجاد سفری ایمن و آرام برای عاشقان حسینی انجام میشود.