۱۵ طرح ساخت و توسعه فضا‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی با اعتباری بیش از ۲۱ میلیارد تومان در جرقویه سفلی حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر آموزش و پرورش جرقویه سفلی گفت: در راستای تحقق نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و تربیتی، ۱۵ طرح توسعه و ساخت فضا‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی (۱۲ طرح جدید و ۳ طرح راکد) با همکاری اداره کل نوسازی مدارس و خیران در منطقه در حال اجراست که نقش مؤثری در توسعه و بهبود زیرساخت‌های تعلیم و تربیت خواهد داشت.

امیرحسین کیانی پیکانی افزود:در ۱۸ ماه گذشته، باهدف ارتقای زیرساخت‌های آموزشی، تربیتی وورزشی، ۱۶ فضای زیر پوشش به مساحت بیش از ۳۵ هزارمترمربع وبااعتباری افزون بر ۲۱ میلیارد تومان روکش آسفالت شد.

وی ادامه داد:در حوزه هوشمندسازی مدارس نیز در همین مدت، ۵۰ کلاس درس به تجهیزات هوشمند شامل رایانه و ویدئوپروژکتور با هدف بهره‌گیری عادلانه دانش آموزان از امکانات آموزشی نوین، مجهز شده‌اند که اولویت اجرای این طرح، مدارس روستایی، چندپایه و عشایری بوده است.

کیانی گفت: کسب ۱۱ رتبه برتر استان در حوزه قرآن، عترت و سازمان دانش‌آموزی، رتبه دوم کشوری و ۱۷ رتبه استانی در حوزه فرهنگی و هنری وهمچنین یک مقام اول استان در رشته تربیت‌بدنی و ۸ رتبه برتر استان در حوزه معاونت آموزشی و شاخه‌های علمی، نشان‌دهنده رشد متوازن آموزش و پرورش بخش مرکزی شهرستان جرقویه در کنار توسعه زیرساخت‌ها و توجه همزمان به ارتقای کیفیت آموزشی، فرهنگی، تربیتی و ورزشی است.