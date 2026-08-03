کادر فنی تیم ملی گلبال تغییر میکند
رئیس جدید انجمن گلبال از قطعی بودن تغییر در کادر فنی تیم ملی گلبال خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، اواخر اردیبهشت ماه بهمن دوستی سرمربی تیم ملی گلبال با تصمیم جلال روغنی مسئول وقت انجمن این رشته و همچنین محمد بابایی سرپرست فدراسیون نابینایان و کم بینایان از سمت خود کنار رفت و محمد بیدگلی مسئولیت سرمربیگری را بر عهده گرفت.
این اتفاق در حالی رخ داد که بهمن دوستی سابقه کسب دو قهرمانی با تیم جوانان در بازیهای پاراآسیایی جوانان در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۲۱ را کارنامه داشت و در چهار سال حضور روی نیمکت تیم ملی بزرگسالان نیز توانست تیم ایران را دو بار به مقام قهرمانی آسیا برساند و سهمیه بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس را نیز پس از ۱۲ سال بدست بیاورد. ضمن اینکه تیم ایران در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۳ هانگژو نیز با سرمربیگری دوست به مدال برنز رسید.
حالا با تغییر سرپرست انجمن و حضور محمدرضا مظلومی به عنوان رئیس جدید انجمن گلبال، صحبتهایی درخصوص تغییر کادر فنی مطرح شده است.
مظلومی در گفتوگویی درباره احتمال تغییر در کادر فنی در فاصله کمتر از سه ماه تا بازیهای پاراآسیایی اظهار داشت: صددرصد این اتفاق رخ میدهد. باید مشخص شود که چند ماه قبل بر چه اساسی سرمربی را تغییر دادند. دوستی مقامهای زیادی در این سالها برای گلبال به ارمغان آورد، اما بدون دلیل خاصی کنار گذاشته شد. در این باره مسائل را بررسی میکنیم و جلساتی خواهیم گذاشت تا یک کادر فنی قدرتمند انتخاب شوند و حق به حقدار برسد.
وی ادامه داد: کار سختی در بازیهای پاراآسیایی ناگویا داریم. چین و ژاپن به تیم قدرتمند در این بازیها هستند، به همین دلیل باید یک تیم قدرتمند را اعزام کنیم. جلسهای برگزار میکنیم تا شرایط را مورد بررسی قرار دهیم.