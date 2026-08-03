اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل سیما با پایان مراحل دوبله دو فیلم سینمایی «گفتگوی شبانه» و «اسکار شاو»، جدول پخش شبکه‌های سه و تهران را با آثار درام، جنایی و دلهره‌آور تازه به‌روز رسانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، واحد دوبلاژ اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل سیما، دوبله دو اثر سینمایی خارجی را با مدیریت شراره حضرتی به پایان رساند.

این آثار که محصول کشور‌های انگلستان و آمریکا هستند، با بهره‌گیری از جمعی از صداپیشگان پیشکسوت و جوان، برای پخش از شبکه‌های سه و تهران آماده شده‌اند.

فیلم درام و دلهره‌آور «گفتگوی شبانه» (محصول ۲۰۲۴ انگلستان)، که پیش‌تر از شبکه سه سیما روی آنتن رفته، داستان معلمی به نام تونی را روایت می‌کند که پس از سال‌ها خدمت، اخراج شده و به رانندگی تاکسی روی می‌آورد.

دلبستگی تونی به یک مجری رادیویی و تلاش او برای دفاع از حقوق زنی ستم‌دیده، او را در مسیری پرچالش قرار می‌دهد.

این اثر با تأکید بر شکاف میان واقعیت و صدا‌های مجازی، سقوط تدریجی یک فرد صادق را در جامعه‌ای آکنده از فریب به تصویر می‌کشد. مدیریت دوبلاژ این اثر بر عهده شراره حضرتی و صدابرداری آن بر عهده فرشید فرجی بوده است و ۲۷ گوینده، از جمله نصراله مدقالچی، رضا آفتابی، خشایار شمشیرگران و مهسا عرفانی در آن به صداپیشگی پرداخته‌اند.

در سوی دیگر، شبکه تهران سیما برای پخش فیلم سینمایی «اسکار شاو» (محصول ۲۰۲۵ آمریکا) آماده می‌شود.

این اثر در گونه درام، مهیج و جنایی، داستان بازرس بازنشسته‌ای را روایت می‌کند که پس از کشته‌شدن دوستش، خود دست‌به‌کارِ اجرای عدالت می‌شود و در این مسیر، فساد گسترده در بدنه پلیس را کشف می‌کند.

این فیلم تضاد میان اخلاق فردی و فساد سازمان‌یافته در نهاد‌های امنیتی ایالات متحده را برجسته می‌سازد.

در دوبله این اثر که با مدیریت شراره حضرتی و صدابرداری علی شریفی انجام شده، ۲۱ گوینده نظیر بهمن هاشمی، سعید شیخ‌زاده، اردشیر منظم و امیر حکیمی همکاری داشته‌اند.