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اداره کل تأمین و رسانه بینالملل سیما با پایان مراحل دوبله دو فیلم سینمایی «گفتگوی شبانه» و «اسکار شاو»، جدول پخش شبکههای سه و تهران را با آثار درام، جنایی و دلهرهآور تازه بهروز رسانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، واحد دوبلاژ اداره کل تأمین و رسانه بینالملل سیما، دوبله دو اثر سینمایی خارجی را با مدیریت شراره حضرتی به پایان رساند.
این آثار که محصول کشورهای انگلستان و آمریکا هستند، با بهرهگیری از جمعی از صداپیشگان پیشکسوت و جوان، برای پخش از شبکههای سه و تهران آماده شدهاند.
فیلم درام و دلهرهآور «گفتگوی شبانه» (محصول ۲۰۲۴ انگلستان)، که پیشتر از شبکه سه سیما روی آنتن رفته، داستان معلمی به نام تونی را روایت میکند که پس از سالها خدمت، اخراج شده و به رانندگی تاکسی روی میآورد.
دلبستگی تونی به یک مجری رادیویی و تلاش او برای دفاع از حقوق زنی ستمدیده، او را در مسیری پرچالش قرار میدهد.
این اثر با تأکید بر شکاف میان واقعیت و صداهای مجازی، سقوط تدریجی یک فرد صادق را در جامعهای آکنده از فریب به تصویر میکشد. مدیریت دوبلاژ این اثر بر عهده شراره حضرتی و صدابرداری آن بر عهده فرشید فرجی بوده است و ۲۷ گوینده، از جمله نصراله مدقالچی، رضا آفتابی، خشایار شمشیرگران و مهسا عرفانی در آن به صداپیشگی پرداختهاند.
در سوی دیگر، شبکه تهران سیما برای پخش فیلم سینمایی «اسکار شاو» (محصول ۲۰۲۵ آمریکا) آماده میشود.
این اثر در گونه درام، مهیج و جنایی، داستان بازرس بازنشستهای را روایت میکند که پس از کشتهشدن دوستش، خود دستبهکارِ اجرای عدالت میشود و در این مسیر، فساد گسترده در بدنه پلیس را کشف میکند.
این فیلم تضاد میان اخلاق فردی و فساد سازمانیافته در نهادهای امنیتی ایالات متحده را برجسته میسازد.
در دوبله این اثر که با مدیریت شراره حضرتی و صدابرداری علی شریفی انجام شده، ۲۱ گوینده نظیر بهمن هاشمی، سعید شیخزاده، اردشیر منظم و امیر حکیمی همکاری داشتهاند.