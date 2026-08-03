مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از محکومیت یک متخلف ارزی به پرداخت بیشاز ۱۱۲ میلیارد ریال به دلیل ایفا نکردن تعهد خود خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سید موسی حسینی اظهار کرد: شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی بوشهر به پرونده ایفا نکردن تعهد ارزی به میزان ۲۹۲ هزار و ۲۶۰ درهم امارات رسیدگی کرد. وی افزود: شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده، اتهام را محرز دانست و متخلف را علاوه بر اعاده عین ارز و تعلیق کارت بازرگانی به مدت ۶ ماه، به پرداخت ۱۱۲ میلیارد و ۲۱ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر میزان رفع نکردن تعهد ارزی محکوم کرد. حسینی یادآور شد: این پرونده با گزارش بانک ملت تشکیل و برای رسیدگی به شعبه دوم تعزیرات حکومتی بوشهر ارسال شده بود.