رئیس گروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، با اشاره به قابل پیشگیری بودن بسیاری از عوارض دارویی، از بیماران خواست برای مصرف دارو‌های جدید خود، حتما با پزشک مشورت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرجان کریمی قوانلو رئیس گروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از خطا‌های دارویی، ثبت و بررسی دقیق سوابق دارویی بیمار در تمامی مراحل تجویز، تحویل و مصرف دارو است.

وی افزود: بیماران باید از مصرف خودسرانه دارو پرهیز کنند و هنگام مراجعه به پزشک یا داروساز، فهرست کامل دارو‌های مصرفی خود، از جمله دارو‌های نسخه‌ای، بدون نسخه، مکمل‌ها و فرآورده‌های گیاهی را اعلام کنند تا از تجویز یا مصرف همزمان دارو‌های هم‌اثر جلوگیری شود.

رئیس گروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت تأکید کرد: پزشکان و داروسازان نیز باید پیش از تجویز یا تحویل دارو، سوابق دارویی بیمار را با دقت بررسی کنند، زیرا بسیاری از عوارض ناشی از مصرف همزمان دارو‌های مشابه با رعایت این اصل ساده قابل پیشگیری است.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای آگاهی بیماران، ارائه اطلاعات دقیق درباره دارو‌های مصرفی و پرهیز از مصرف خودسرانه دارو، نقش مهمی در کاهش خطا‌های دارویی، پیشگیری از عوارض ناخواسته و افزایش ایمنی درمان دارد.