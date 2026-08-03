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فرماندار شهرستان ارومیه، با حضور در منطقه ریحانآباد از روند اجرای طرح جهادی ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی به مردم این منطقه بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قهرمان عیوضلو، فرماندار شهرستان ارومیه، با حضور در منطقه ریحانآباد از روند اجرای طرح جهادی ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی به مردم این منطقه بازدید کرد.
این طرح با همکاری بنیاد علوی، فرمانداری شهرستان ارومیه و گروههای جهادی پزشکی و دندانپزشکی به مدت دو روز در ریحانآباد اجرا میشود و طی آن خدمات درمانی، مشاورههای پزشکی و خدمات دندانپزشکی به ساکنان منطقه بهویژه اقشار کمبرخوردار ارائه میشود.
فرماندار ارومیه در جریان این بازدید، ضمن بررسی نحوه خدمترسانی گروههای جهادی، بر ضرورت استمراربرنامههای حمایتی و توسعه خدمات سلامت در مناطق کمتر برخوردار تأکید کرد.
اجرای این برنامه در راستای تقویت رویکرد محرومیتزدایی، افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی و بهرهگیری از ظرفیت گروههای جهادی و نهادهای حمایتی انجام میشود.