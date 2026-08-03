

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سازمان توسعه تجارت فهرست چهاردهم کالاهای کشاورزی معاف از ممنوعیت صادرات را به گمرک ابلاغ کرد و مجوز صادرات ۱۵ قلم کالا را صادر کرد. پای مرغ، کشمش، توت‌فرنگی، چای سبز، سماق، تخمه آفتابگردان، گیاهان دارویی و مواد پروتئینی کنجاله سویا از جمله اقلام این فهرست هستند. بر اساس این ابلاغیه، صادرات برخی کالاها از جمله اسپرم گاو، گیاهان دارویی و آخال حبوبات تنها با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا معاونت امور دام امکان‌پذیر خواهد بود.