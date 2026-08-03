بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید به شبکه بانکی ابلاغ کرده است که با صادرکنندگانی که پس از پایان مهلت قانونی، تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند، برخورد قضایی انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید به شبکه بانکی ابلاغ کرده است که با صادرکنندگانی که پس از پایان مهلت قانونی، تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند، برخورد قضایی انجام شود. اگر میزان تعهد ارزی ایفا نشده بیش از ۳ میلیون یورو باشد، پرونده به دادستانی ارجاع می‌شود و اگر کمتر از این رقم باشد، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.

همچنین تأکید شده است مدیران بانک‌ها در صورتی که برای وصول ارزهای تخصیص‌یافته اقدامات قانونی لازم را انجام ندهند، به هیئت انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد.

در این بخشنامه بر برخورد با واردکنندگانی که پس از دریافت ارز و خدمات دولتی به تعهدات خود عمل نکنند، از جمله وارد نکردن کالا یا کاهش کمّی و کیفی آن، تأکید شده است. در این موارد، شبکه بانکی موظف‌ است گزارش تخلف را همراه با مستندات به مراجع ذیربط ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

این دستورالعمل در راستای اجرای مصوبات هیأت ویژه قوه قضائیه برای مقابله با مفاسد اقتصادی و تشدید نظارت بر بازگشت ارز و مصرف صحیح منابع ارزی کشور به شبکه بانکی ابلاغ شده است.