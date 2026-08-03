مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی از راه‌اندازی مرکز خدمات ارتباطی در مرز تمرچین و اجرای برنامه‌هایی مانند استقرار سایت سیار، تقویت شبکه و تأمین برق پشتیبان برای خدمت‌رسانی بهتر به زائران اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، قاسم جلیلی‌نژاد مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی، با اشاره به اهمیت مرز تمرچین به‌عنوان یکی از مبادی اصلی تردد زائران اربعین، اظهار کرد: با همکاری شرکت‌ها و مجموعه‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدامات گسترده‌ای برای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش ظرفیت شبکه و تسهیل دسترسی زائران به خدمات دیجیتال در این مرز اجرا شده است.

مرکز جامع خدمات ارتباطی؛ ارائه یکپارچه خدمات به زائران

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی گفت: مرکز جامع خدمات ارتباطی در مرز تمرچین با هدف تجمیع خدمات مورد نیاز زائران راه‌اندازی شده است تا خدمات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت متمرکز در اختیار آنان قرار گیرد.

وی افزود: در این مرکز، اپراتور‌های تلفن همراه و شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات خدماتی از جمله ارائه و فعال‌سازی سیم‌کارت، خدمات ارتباطی و اینترنت، خدمات بانکی، فروش ارز اربعین و خدمات پستی را به زائران ارائه می‌کنند.

جلیلی‌نژاد با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مرز تمرچین اظهار کرد: طی سال‌های گذشته ۱۸ سایت مخابراتی در مسیر‌های منتهی به این پایانه مرزی برای تأمین پوشش ارتباطی راه‌اندازی شده و امسال نیز سه سایت سیار همراه اول در محدوده مرز مستقر و وارد مدار شده است.

وی ادامه داد: همچنین عملیات بهینه‌سازی سایت‌های ارتباطی موجود با هدف افزایش ظرفیت شبکه و ارتقای کیفیت خدمات در زمان اوج تردد زائران انجام شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای حفظ پایداری شبکه افزود: برای جلوگیری از اختلال احتمالی در صورت قطع برق، شش دستگاه دیزل‌ژنراتور و تجهیزات پشتیبان برق برای سایت‌های ارتباطی مستقر در مرز تأمین شده است.

معرفی خدمات هوشمند اربعین

جلیلی‌نژاد از راه‌اندازی سامانه «اربعین» خبر داد و گفت: این سامانه بستری برای معرفی خدمات و ظرفیت‌های سکوها، شرکت‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال مرتبط با مراسم اربعین است تا زائران بتوانند به‌صورت یکپارچه از خدمات هوشمند مورد نیاز خود استفاده کنند.

وی توسعه زیست‌بوم خدمات دیجیتال، تسهیل دسترسی زائران به خدمات هوشمند و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی را از اهداف این سامانه عنوان کرد.

ارائه خدمات اپراتورها، اینترنت رایگان و خدمات بانکی و پستی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی با اشاره به خدمات اپراتور‌های تلفن همراه در مرکز جامع خدمات ارتباطی گفت: ایرانسل و همراه اول خدماتی از جمله فعال‌سازی بسته‌های رومینگ عراق، ثبت‌نام و فعال‌سازی سیم‌کارت، تعویض سیم‌کارت‌های آسیب‌دیده یا قدیمی و پاسخگویی به مشترکان را ارائه می‌کنند.

وی افزود: ایرانسل همچنین بیش از ۱۵ نقطه دسترسی Wi-Fi رایگان در محدوده موکب‌ها ایجاد کرده و شرکت مخابرات ایران نیز امکان استفاده از یک گیگابایت اینترنت رایگان را از طریق شبکه Public Wi-Fi برای زائران فراهم کرده است.

جلیلی‌نژاد درباره خدمات پست‌بانک ایران نیز اظهار کرد: فروش ارز اربعین، ارائه خدمات بانکی ریالی، انتقال وجه و استقرار دستگاه خودپرداز از جمله خدماتی است که در مرز تمرچین به زائران ارائه می‌شود.

وی همچنین از استقرار باجه «پست‌یافته» توسط شرکت ملی پست خبر داد و گفت: این خدمت با هدف ثبت، نگهداری و بازگرداندن مدارک و اسناد مفقودی زائران راه‌اندازی شده است. علاوه بر این، طرح «عاشقانه‌های حسینی» نیز امکان ارسال رایگان دل‌نوشته‌ها و نامه‌های زائران خطاب به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را از طریق شرکت ملی پست فراهم کرده است.

آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی در ایام اربعین

جلیلی‌نژاد با اشاره به برگزاری نشست قرارگاه مرکزی ستاد اربعین استان گفت: در این نشست، آخرین وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی، ظرفیت‌های موجود و برنامه‌های پشتیبانی برای ارائه خدمات پایدار به زائران بررسی شد.

وی افزود: هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، اپراتور‌ها و مجموعه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حفظ کیفیت خدمات در مرز تمرچین در دستور کار قرار دارد و وضعیت شبکه به‌صورت مستمر پایش می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به بازدید استاندار آذربایجان‌غربی، رئیس ستاد اربعین کشور و نماینده ولی‌فقیه در استان از مرکز جامع خدمات ارتباطی مرز تمرچین، تأکید کرد: مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با آمادگی کامل در تلاش است تا با فراهم‌سازی ارتباطات پایدار و دسترسی آسان به خدمات دیجیتال، بانکی و پستی، زمینه ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی را فراهم کند.