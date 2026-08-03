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سخنگوی ستاد اربعین استان از ثبت ۸۵ هزار تردد در مرز مهران از بامداد امروز خبر داد و گفت: ۷۳ هزار نفر وارد کشور شده و ۱۲ هزار زائر نیز برای حضور در اربعین از مرز خارج شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «تاجالدین صالحیان» سخنگوی ستاد اربعین استان از ثبت ۸۵ هزار تردد در مرز مهران از بامداد امروز (دوشنبه ۱۲ مرداد) تا ساعت ۱۰ خبر داد.
وی گفت: از این تعداد، ۷۳ هزار ورود و ۱۲ هزار خروج ثبت شده است که نشان از تداوم موج بازگشت زائران و همچنین اعزام گروههای جدید برای حضور در مراسم اربعین دارد.
صالحیان افزود: مجموع ترددهای ثبت شده از ابتدای ماه صفر تاکنون به ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار نفر رسیده است که این آمار بیانگر استقبال بینظیر زائران از مرز مهران است.
سخنگوی ستاد اربعین استان با تأکید بر روان بودن تردد در پایانه مرزی، گفت: هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی و انتظامی برای تسهیل تردد زائران برقرار است و روند ورود و خروج بدون وقفه ادامه دارد.