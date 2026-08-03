منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند : «امیر معاویه» که از وی به عنوان طراح اصلی حمله تروریستی به پاسگاه پلیس «خزینه بانده» در شهرستان هنگو یاد می‌شود، در جریان یک عملیات، کشته شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند : «امیر معاویه» که از وی به عنوان طراح اصلی حمله تروریستی به پاسگاه پلیس «خزینه بانده» در شهرستان هنگو یاد می‌شود، در جریان یک عملیات اطلاعات محور نیرو‌های امنیتی در منطقه «چپری نریاب» کشته شد.

امیر معاویه از فرماندهان ارشد گروه تروریستی موسوم به «فتنه الخوارج» در منطقه کروم در شمال غرب پاکستان بوده و مسئولیت مهمی در این گروه بر عهده داشت، وی به علت نقش داشتن در چندین حمله تروریستی علیه نیرو‌های امنیتی تحت تعقیب بود.

منابع امنیتی با تأکید بر اینکه کشته شدن این فرمانده تروریستی ضربه‌ای سنگین به شبکه‌های تروریستی وارد کرده است، اعلام کردند: عملیات برای شناسایی و بازداشت یا هلاکت تمامی عوامل دخیل در حمله به پاسگاه پلیس «خزینه بانده» ادامه داشته و هیچ یک از عاملان این حمله از پیگرد و مجازات مصون نخواهند ماند.

حمله به پاسگاه پلیس «خزینه بانده» در شهرستان هنگو بامداد ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ رخ داد؛ در این حمله ده‌ها فرد مسلح با استفاده از سلاح‌های سنگین به پاسگاه یورش بردند و پس از اعزام نیرو‌های کمکی با ایجاد کمین، خودروی زرهی پلیس را نیز هدف قرار دادند.

این درگیری حدود یک ساعت ادامه یافت و در نهایت با عقب نشینی مهاجمان پایان یافت، در این حمله ۱۱ نیروی پلیس از جمله یکی از فرماندهان ارشد کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند.