معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن تأکید بر ضرورت انجام اقدامات علمی و جلب مشارکت جوامع محلی، اعلام کرد: برنامه‌ی رهاسازی مرال‌ها در منطقه ارسباران آذربایجان شرقی باید با دقت بالا، بررسی تبارشناسی و کنترل بیماری‌های ویروسی و باکتریایی انجام شود.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، با اشاره به حضور ۴۰ رأس مرال در منطقه حفاظت شده ارسباران در آذربایجان شرقی، خاطرنشان کرد: این جمعیت از سال ۱۳۷۰ و از طریق انتقال از استان‌های گلستان و مازندران شکل گرفته است.

وی درباره الزامات فنی این طرح گفت: برای تداوم این برنامه، شناسایی کریدور‌های عبور الزامی است. همچنین باید نوع ذخیره ژنتیکی و تبارشناسی جمعیت فعلی به دقت بررسی شود تا تصمیم گیری‌ها بر پایه داده‌های علمی باشد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین بر ضرورت غربالگری بیماری‌هایی مانند «یون» و «بروسلوز» پیش از هرگونه اقدام تأکید کرد.

ظهرابی با اشاره به اهمیت مدیریت زیستی افزود: دست کم ۳۰ درصد از جمعیت هدف باید پیش از رهاسازی، زنده گیری، آزمایش بیماری، گردنبندگذاری و قرنطینه شوند. همچنین اولویت رهاسازی با افراد سالم‌تر و کم سن‌تر است.

وی در پایان، نقش حیاتی مردم محلی و همکاری با مراکز دانشگاهی را برای ارزیابی میزان خطر پذیری و اجرای موفق برنامه‌های پایش پس از رهاسازی، کلیدی‌ترین عوامل موفقیت این طرح دانست.