به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردببل ، گام هایی بلند در حوزه سلامت استان؛ از سرعت گرفتنِ تکمیلِ مرکزِ درمانیِ ۵۰۰ تخت خوابی نجف زاده اردبیل، تا اجرای طرح پزشک خانواده؛ اقداماتی که برای تضمین حفظِ سلامت مردم در حالِ انجام است.

بیش از ۹۰ درصد خدمات درمانی امروز در داخلِ استان به مراجعان ارائه می‌شود و نیازی به اعزامِ بیماران به دیگر استانها نیست: