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مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی، از خرید توافقی بیش از ۳۵۰ تن آلبالو از باغداران استان با هدف حمایت از تولیدکنندگان، جلوگیری از افت قیمت محصول در فصل برداشت و حذف واسطههای غیرضروری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد حسامی، مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی، از خرید توافقی بیش از ۳۵۰ تن آلبالو از باغداران استان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف حمایت از تولیدکنندگان، جلوگیری از افت قیمت محصول در فصل برداشت و حذف واسطههای غیرضروری، توسط اتحادیه تعاونی روستایی استان و با قیمت روز انجام شده است.
وی افزود: شبکه تعاون روستایی استان با بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای عضو و مراکز خرید، تلاش کرده است تا محصول باغداران را با قیمت عادلانه خریداری کرده و زمینه عرضه مناسب آن به بازار و صنایع تبدیلی را فراهم کند.
حسامی با اشاره به جایگاه آذربایجان غربی به عنوان یکی از قطبهای تولید آلبالو در کشور تصریح کرد: حمایت از باغداران و حفظ ارزش اقتصادی محصولات باغی از مهمترین مأموریتهای شبکه تعاون روستایی است و خرید توافقی آلبالو نیز در همین راستا انجام میشود.
مدیر تعاون روستایی استان خاطرنشان کرد: این روند در صورت نیاز بازار و استقبال باغداران ادامه خواهد یافت و شبکه تعاون روستایی با تمام توان در کنار تولیدکنندگان بخش کشاورزی برای حمایت از تولید، تنظیم بازار و افزایش درآمد بهرهبرداران حضور دارد.
وی در پایان از باغداران خواست برای بهرهمندی از خدمات خرید توافقی از طریق اتحادیه تعاونی روستایی استان و شرکتهای تعاونی روستایی شهرستانها با شبکه تعاون روستایی استان همکاری لازم را داشته باشند.