مرز مهران؛ کانون خدمترسانی خودجوش به زائران اربعین
خبرنگار مستقر صدا و سیما در مرز مهران گفت: با افزایش موج بازگشت زائران اربعین حسینی، بیش از هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه برکت برای انتقال زائران به شهرهای مقصد مستقر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، گیلانی، خبرنگار مستقر در مرز مهران در گفتوگو با مجری بخش خبری ساعت ۱۶ رادیو البرز گفت: مرز مهران این روزها صحنهای از همراهی، محبت و مودت هموطنانی است که بهصورت خودجوش در حال خدمترسانی به زائران اربعین حسینی هستند. این مرز به عنوان یکی از پرترددترین مرزهای کشور، در روزهای اخیر بیشتر با موج بازگشت زائران روبهرو بوده است.
خبرنگار مستقر صدا و سیما در مرز مهران، در گفتوگو با خبرنگار رادیو البرز ادامه داد: امکانات حملونقل عمومی برای بازگشت زائران فراهم شده و هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه برکت آماده انتقال زائران به شهرهای مختلف کشور هستند.
وی به مجری رادیو البرز افزود: بیش از ۵۰۰ دستگاه اتوبوس نیز به مرز مهران اعزام شده است تا روند جابهجایی زائران با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود و مسافران پس از ورود به کشور، با کمترین زمان انتظار به مقصد برسند.
به گفته وی، از ساعت صفر بامداد تا ساعت ۹ صبح امروز، بیش از ۱۰۰ هزار تردد از مرز مهران ثبت شده است. همچنین از ابتدای عملیات اربعین تاکنون، بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تردد در این مرز به ثبت رسیده است.
گیلانی با اشاره به فعالیت کمیتههای اجرایی در مرز مهران به خبرنگار بخش خبری رادیو البرز گفت: همزمان با افزایش ترددها، ۱۸ کمیته تخصصی بهصورت متمرکز در حوزههای مختلف حملونقل، بهداشت، امنیت، اسکان و خدماترسانی فعالیت دارند تا بازگشت زائران در شرایط مناسب انجام شود.