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بهزاد دانشگر نویسنده این اثر، از انگیزه نگارش کتاب، روند شکلگیری آن و تجربه ثبت روایتهایی سخن گفت که گواهی روشن بر جهانی بودن پیام نهضت عاشورا و فراگیر بودن فرهنگ حسینی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کتاب «موکب آمستردام» روایتی متفاوت از پیادهروی اربعین است؛ مجموعهای از خردهروایتهای زائرانی که از دل اروپا، راهی طولانی را برای رسیدن به حرم سیدالشهدا (ع) پیمودهاند. زائرانی از ملیتها و فرهنگهای گوناگون که پیش از رسیدن به کربلا، حقیقت و پیام امام حسین (ع) را در قلب اروپا یافتهاند و با تمام وجود دریافتهاند که محبت اهلبیت (ع) محدود به جغرافیا، زبان یا فرهنگ خاصی نیست و مرزهای زمان و مکان را پشت سر گذاشته است. آنها خود را به جریان بیکران این عشق سپردهاند؛ جریانی که آرامش و معنا را به زندگی انسان هدیه میدهد.
بهزاد دانشگر، نویسنده کتاب «موکب آمستردام» گفت: این اثر بیش از آنکه سفرنامه اربعین باشد، روایت دگرگونی انسانهایی است که از کشورهای مختلف، بهویژه اروپا، دل در گرو امام حسین (ع) سپردهاند.
وی درباره این اثر گفت: آنچه برای من اهمیت داشت، روایت خود آدمها بود؛ نه صرفا مسیر سفر. هر کدام از این زائران داستانی دارند که نشان میدهد محبت امام حسین (ع) محدود به یک سرزمین، زبان یا فرهنگ نیست.
دانشگر با اشاره به اینکه مطالب کتاب حاصل گفتوگو با زائران کشورهای مختلف است، اظهار کرد: تلاش کردم روایتها تا حد امکان واقعی و صمیمی باقی بمانند. مخاطب با خواندن کتاب، احساس میکند کنار این آدمها نشسته و پای حرفهایشان است.
نویسنده «موکب آمستردام» درباره انتخاب عنوان کتاب نیز توضیح داد: این عنوان از همان ابتدا قرار بود نشان دهد اربعین، پدیدهای فراتر از مرزهای جغرافیایی است. وقتی از آمستردام سخن میگوییم، در واقع میخواهیم نشان دهیم ندای عاشورا تا قلب اروپا نیز رسیده است.
وی معتقد است که بخش مهمی از جذابیت کتاب، در تفاوت تجربههای شخصیتهاست؛ افرادی با ملیتها، فرهنگها و پیشینههای گوناگون که هر یک به شکلی متفاوت با امام حسین (ع) آشنا شدهاند، اما در نهایت مقصد همه آنان یک مسیر مشترک است.
به گفته او، «موکب آمستردام» بیش از آنکه درباره پیادهروی اربعین باشد، درباره انسانهایی است که در این مسیر، معنای تازهای از زندگی و ایمان را تجربه کردهاند.
بهزاد دانشگر در پایان، مطالعه این کتاب را به اعضای کتابخانههای عمومی، توصیه کرد و گفت: اگر کسی بخواهد اربعین را از زاویهای متفاوت بشناسد و با روایتهایی واقعی از دلدادگی انسانها در نقاط مختلف جهان آشنا شود، «موکب آمستردام» میتواند انتخاب مناسبی باشد.
در بخشی از کتاب «موکب آمستردام» میخوانیم: «سال قبل و هنگامی که در حال شنیدن روایتهای پادشاهان پیاده بودیم به گروهی برخوردیم که از اروپا آمده بودند. گروهی شامل هزار زائر زن و مرد با ملیتهای مختلف که با سختیها و مشکلات، اما در عینحال شیرین، خودشان را رسانده بودند به اجتماع زائران اربعین. در فرصت کوتاهی که داشتیم چند روایت کوتاه از بعضی مسافران این گروه شنیدیم و روایت کردیم...»
کتاب «موکب آمستردام» با نگاهی تازه به رویداد بزرگ فرهنگی اربعین، تجربه زیسته و روایتهای کمتر شنیدهشده زائرانی از کشورهای مختلف را به تصویر میکشد و نشان میدهد که پیام عاشورا چگونه در دورترین نقاط جهان نیز دلها را به خود جذب کرده است.
این اثر نوشته بهزاد دانشگر در ۱۳۶ صفحه توسط انتشارات عهدمانا منتشر شده و از جمله آثاری است که با نگاهی متفاوت، تجربه جهانی اربعین و روایتهای کمتر شنیدهشده زائران غیرایرانی را برای مخاطبان بازگو میکند.