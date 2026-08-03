

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،علی اکبر پورجمشیدیان، در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه در مرز خسروی، گفت: خوشبختانه در مرز خسروی هیچ مشکلی برای خدمات رسانی به زوار وجود ندارد و به‌نظر می‌رسد می‌تواند برای دو میلیون زائر برنامه ریزی کند.

رئیس ستاد اربعین کشور با قدردانی از نظم مرز خسروی، گفت: زوار شایسته دریافت بهترین خدمات هستند و شان زوار در این مرز به خوبی رعایت می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح کاپوتاژ اتوبوس‌ها در مرز خسروی برای اولین بار، گفت: اگر می‌خواهیم مرز خسروی در طول سال هم فعال شود، باید طرح کاپیتاژ اتوبوس‌ها در آن ادامه پیدا کند.

پورجمشیدیان به وضعیت مناسب جاده‌های منتهی به مرز خسروی هم اشاره کرد و گفت: زیرساختهای موجود در مرز خسروی هم مناسب هستند و زوار بدون مشکل می‌توانند از این مرز تردد کنند.



وی به بازگشایی مرز سومار برای تردد زوار در اربعین امسال هم اشاره و اظهار کرد: یکی از اتفاقات خوب در این استان، باز شدن مرز سومار به روی زائرین اربعین بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مرز سومار برای بسیاری از رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس مرز خاطره‌هاست، افزود: در این مرز حدود شش هزار شهید داشته‌ایم که آن را به یک مرز مهم در تاریخ کشورمان تبدیل کرده است.

به مردم گیلانغرب نوید می‌دهیم که تمام تلاش خود را برای تقویت این مرز بکار گیریم.

رئیس ستاد اربعین کشور با تاکید بر اینکه آینده خوبی پیش روی مرز سومار خواهد بود، تصریح کرد: این مرز در آینده نزدیک جزو مرزهای خوب ما خواهد شد. وی با بیان اینکه اقبال زائرین به مرز سومار در آینده افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: تردد ۲۵۰۰ زائر از این مرز در اولین سال بازگشایی آمار خوبی است. پورجمشیدیان خاطرنشان کرد: برای توسعه این مرز، از نظر اعتبارات زیرساختی و مصوبات ستاد اربعین کشور کمک خواهیم کرد.