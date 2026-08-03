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مدیر کل حج و زیارت استان فارس از ثبتنام قطعی ۱۳۶ هزار و ۶۹۳ زائر این استان در سامانه سماح برای شرکت در مراسم پیادهروی اربعین حسینی خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیرضا زنیلی افزود: این تعداد زائر در قالب ۸۰ هزار و ۸۵۱ گروه، مراحل ثبتنام خود را در سامانه سماح نهایی کردهاند.
مدیرکل حج و زیارت فارس تصریح کرد: سامانه سماح همچنان برای ارائه خدمات به زائران فعال است و متقاضیان میتوانند پیش از عزیمت به سفر، اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند تا از خدمات و پوششهای بیمهای بهرهمند شوند.