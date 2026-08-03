۴۷ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در بوشهر صادر و تجدیدنظر شد

مدیرکل استاندارد استان بوشهر از صدور ۱۲ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تجدید ۳۵ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در سه‌ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای پاسخگویی به درخواست واحد‌های تولیدی، ارتقای کیفیت محصولات و حمایت از تولیدکنندگان انجام شده است.