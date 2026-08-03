۴۷ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در بوشهر صادر و تجدیدنظر شد
مدیرکل استاندارد استان بوشهر از صدور ۱۲ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تجدید ۳۵ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در سهماهه نخست امسال خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای پاسخگویی به درخواست واحدهای تولیدی، ارتقای کیفیت محصولات و حمایت از تولیدکنندگان انجام شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ایمان موافق دهدشتی با اشاره به عملکرد ادارهکل استاندارد استان بوشهر در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت، ۱۲ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در پاسخ به درخواست واحدهای تولیدی قانونمدار متقاضی صادر شده است.
وی افزود: همچنین در همین بازه زمانی، ۳۵ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری پس از انجام فرآیندهای ارزیابی و احراز انطباق با الزامات استاندارد، تجدید شده است.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر کیفیت محصولات تولیدی، تصریح کرد: صدور و تجدید پروانههای کاربرد علامت استاندارد اجباری، ضمن تضمین انطباق محصولات با استانداردهای ملی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تولید، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و افزایش اعتماد عمومی به محصولات تولید داخل دارد.
موافق دهدشتی یادآور شد: ادارهکل استاندارد استان بوشهر با تداوم ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به درخواستهای واحدهای تولیدی، حمایت از تولیدکنندگان قانونمدار و ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی را با جدیت دنبال میکند.