پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی از اختصاص ۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی به استان در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محمد خوش آینه با اشاره به افزایش سهم استان از اعتبارات مشاغل خانگی اظهار کرد: این تسهیلات با هدف حمایت از متقاضیان، توسعه کسبوکارهای خرد، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و تقویت اقتصاد محلی اختصاص یافته و زمینه اشتغال پایدار در شهرها و روستاهای استان را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: به دلیل نرخ سود مناسب و شرایط مطلوب این تسهیلات، استقبال متقاضیان در سال جاری به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
خوش آینه با تأکید بر ضرورت هدایت صحیح منابع مالی، خاطرنشان کرد: متقاضیان باید در انتخاب رستههای شغلی به ظرفیت بازار، بازاریابی و ارزش افزوده محصولات توجه ویژه داشته باشند تا از اشباع برخی فعالیتها جلوگیری شود.
وی از نظارت مستمر بر اجرای طرحهای اشتغالزایی خبر داد و گفت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد تسهیلات مشاغل خانگی در خراسان شمالی با کمترین میزان انحراف در مسیر تولید و اشتغال هزینه شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی تصریح کرد: توسعه مشاغل خانگی یکی از سیاستهای مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تحقق اشتغال پایدار و مردمیسازی اقتصاد است و این اداره کل با همکاری دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و نهادهای حمایتی، روند پرداخت تسهیلات و پشتیبانی از متقاضیان را تا مرحله ایجاد و تثبیت اشتغال دنبال خواهد کرد.