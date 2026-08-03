خدمت‌ رسانی موکب «سلسله‌ الذهب» نیشابور در مسیر نجف به کربلا

موکب سلسله‌ الذهب نیشابور واقع در عمود ۱۰۹۷ مسیر نجف اشرف به کربلای معلی، خدمات گسترده‌ ای را به زائران پیاده امام حسین (ع) ارائه می‌ دهد.