خدمت رسانی موکب «سلسله الذهب» نیشابور در مسیر نجف به کربلا
موکب سلسله الذهب نیشابور واقع در عمود ۱۰۹۷ مسیر نجف اشرف به کربلای معلی، خدمات گسترده ای را به زائران پیاده امام حسین (ع) ارائه می دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول موکب سلسله الذهب نیشابور، در گفت و گو با خبرنگار اعزامی صدا و سیما ضمن اشاره به جایگاه این موکب در مسیر پیاده روی اربعین، اظهار داشت: «موکب سلسله الذهب در ۱۵ کیلومتری نجف اشرف به کربلای معلی واقع شده است و تمام امکانات برای ارائه خدمت به زائران پیاده امام حسین علیه السلام در این موکب فراهم شده است.