به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی گیلان در بازرسی از انبار یک واحد صنفی در رشت، هزار و ۳۹۰ قوطی انواع رنگ ساختمانی به ارزش بیش از ۹ میلیارد ریال را که در سامانه جامع انبار‌های ثبت نشده بود، کشف و این تخلف را به شعبه هفتم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان در رشت گزارش کردند.

وی افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر، تخلف مدیر این واحد صنفی را اثبات و وی را به پرداخت یک چهارم ارزش کالای موجود به مبلغ ۲ میلیارد و ۳۳۴ میلیون ریال محکوم کرد.