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مدیرعامل جمعیت هلال احمر: در شبانه روز گذشته ۱۳ مورد حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان گزارش شد که بلافاصله تیمهای امدادی به محلهای مورد نظر اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: در این مدت ۱۳ مورد حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان گزارش شد که بلافاصله تیمهای امدادی به محلهای مورد نظر اعزام شدند.
محسن مؤمنی افزود: د پی این حوادث، تیمهای عملیاتی به ۲۶ نفر حادثهدیده در استان امدادرسانی کردند.
وی گفت: از مجموع حوادث گزارش شده، ۹ مورد مربوط به سوانح جادهای، ۲ مورد فوریتهای پزشکی، یک مورد حوادث صنعتی و کارگاهی و یک مورد نیز خدمات حضوری بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با بیان اینکه از این تعداد ۲۳ نفر مصدوم شدند که اقدامات لازم برای آنان انجام شد افزود: بر این اساس ۵ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۵ نفر نیز به صورت سرپایی درمان شدند و یک نفر نیز در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.
مؤمنی گفت: تیمهای عملیاتی مستقر در پایگاههای نوغان بوئین و میاندشت، کردعلیا تیران و کرون، سد باغکل خوانسار، ازونبلاغ فریدونشهر، قلعه آقا لنجان، پلیس راه مبارکه، کرکوند مبارکه، مسجد ابوالفضل (ع) نجفآباد، مسجدالشهدا کاشان و شهید غزنوی گلپایگان، در عملیاتهای امداد و نجات شبانهروز گذشته مشارکت فعال داشتند.