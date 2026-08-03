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معاون سازمان و مدیرجهادکشاورزی شهرستان آمل : پیش بینی میشود از ۵۹۲ هکتار باغ گردو در این شهرستان، حدود هزار و ۲۱۰ تن محصول برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،معاون سازمان و مدیرجهادکشاورزی شهرستان آمل گفت: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و تلاشهای بیوقفه باغداران ، امسال شاهد برداشت قابل توجه گردو از باغ های شهرستان آمل خواهیم بود. پیش بینی میشود از ۵۹۲ هکتار باغ گردو در این شهرستان، حدود هزار و ۲۱۰ تن محصول برداشت شود.
هادیزاده افزود: این میزان برداشت، علاوه بر تامین نیازهای داخلی شهرستان، میتواند نقش مهمی در صادرات و ارزآوری برای کشور داشته باشد.
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل، همواره در تلاش است با ارائه آموزشهای تخصصی، تامین نهادههای مرغوب و حمایتهای فنی، به توسعه و بهبود کیفیت تولید محصولات کشاورزی کمک کند.
وی همچنین به اهمیت استفاده از روشهای نوین باغداری و مدیریت آفات و بیماریها اشاره کرد و گفت: باغداران عزیز باید با بهرهگیری از دانش روز و مشاورههای کارشناسان جهاد کشاورزی، تلاش کنند تا ضمن افزایش تولید، کیفیت محصولات خود را نیز ارتقا دهند.
هادیزاده در پایان از زحمات و تلاشهای تمامی باغداران و دستاندرکاران تولید گردو در این شهرستان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر بخش کشاورزی در منطقه باشیم.