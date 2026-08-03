پخش زنده
امروز: -
نماینده سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی خواستار افزایش سهم استان کرمانشاه از کاروانهای زیارتی شد و گفت: با توجه به ظرفیتهای ایجاد شده، سازمان حج و زیارت میتواند اعزام کاروانهای بیشتری را از مسیر کرمانشاه و مرز خسروی برنامهریزی کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فتح الله حسینی در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه در پایانه مرزی خسروی، با قدردانی از تلاشهای رئیس ستاد مرکزی اربعین، استاندار کرمانشاه، دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، مواکب و اصحاب رسانه، اظهار کرد: حضور مستمر مسوولان در مرزهای استان و انعکاس مناسب ظرفیتهای مرز خسروی، نقش مهمی در معرفی این گذرگاه و افزایش استقبال زائران داشته است.
وی با قدردانی از مرزبانی، سپاه پاسداران، ارتش، قرارگاه رمضان، راهداری، گمرک، اورژانس و دیگر دستگاههای خدمترسان، افزود: مدیران و نیروهای اجرایی بیش از یک ماه به صورت شبانهروزی برای خدمت به زائران تلاش کردند و این همدلی، زمینه برگزاری مطلوب عملیات اربعین را فراهم کرد.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز تردد زائران از مرز سومار گفت: فعال شدن این مرز اتفاق ارزشمندی است، اما برای تبدیل شدن آن به یکی از مرزهای مهم اربعینی کشور باید توسعه زیرساختها به صورت مستمر دنبال شود.
حسینی بر برگزاری منظم نشستهای پیگیری طرحهای عمرانی سومار تأکید کرد و افزود: توسعه این مرز نباید تنها به ایام اربعین محدود شود و لازم است روند اجرای پروژهها در طول سال مورد رصد و پیگیری قرار گیرد.
وی چهارخطه شدن محور گیلانغرب - سومار را از مهمترین نیازهای منطقه عنوان کرد و گفت: تکمیل این مسیر نقش مهمی در افزایش ایمنی و تسهیل تردد زائران خواهد داشت.
نماینده مردم منطقه همچنین خواستار اختصاص اعتبارات مستقل برای توسعه مرز سومار شد و افزود: اجرای پروژههای زیرساختی این مرز نباید صرفاً به اعتبارات اربعین وابسته باشد.
حسینی بر تقویت خدمات گذرنامه و فراهم شدن امکان فعالیت شبانهروزی در مرز سومار تأکید کرد و گفت: این اقدام میتواند روند تردد زائران را تسهیل کند.
وی با بیان اینکه «مرز بدون مرزنشین معنا ندارد»، اظهار کرد: باید زمینه بازگشت مردم به مناطق مرزی از جمله سومار، نفتشهر و خسروی فراهم شود، زیرا حضور مرزنشینان علاوه بر تقویت امنیت، به رونق اقتصادی و اجتماعی این مناطق کمک میکند.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به استفاده از برخی اراضی مردم برای ایجاد پارکینگ و سایر تأسیسات اربعین، گفت: در کنار توسعه زیرساختها، حقوق قانونی مالکان نیز باید حفظ و سازوکار لازم برای جبران حقوق آنان پیشبینی شود.
حسینی بر تقویت خدمات درمانی مرز خسروی نیز تأکید کرد و افزود: تکمیل ظرفیت اورژانس، تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز باید با جدیت دنبال شود.
وی همچنین خواستار افزایش سهم استان کرمانشاه از کاروانهای زیارتی شد و گفت: با توجه به ظرفیتهای ایجاد شده، سازمان حج و زیارت میتواند اعزام کاروانهای بیشتری را از مسیر کرمانشاه و مرز خسروی برنامهریزی کند
نماینده مردم غرب استان توسعه محور کرمانشاه - خسروی را از دیگر نیازهای مهم استان برشمرد و افزود: احداث زیرگذر در ورودی خسروی، تکمیل مسیرهای مواصلاتی و استقرار دستگاه ایکسری کامیونی در گمرک این مرز، از مطالبات مهم برای ارتقای خدمات و تسهیل تردد است.
حسینی ، موفقیت عملیات اربعین امسال را حاصل همدلی و همکاری همه دستگاهها، مسئولان و مردم استان کرمانشاه دانست و ابراز امیدواری کرد با استمرار این همکاریها و تکمیل زیرساختها، مرزهای خسروی و سومار جایگاه شایستهتری در خدمترسانی به زائران اربعین پیدا کنند.