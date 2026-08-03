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رئیس قرارگاه اربعین حسینی در مرز چذابه از صدور ۹ هزار سند خادم برای اتباع خارجی خبر داد و گفت: با هدف تسریع در روند خروج زائران، ۴۰ کاربر بهصورت شبانهروزی در حال خدماترسانی به زائران غیرایرانی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالرضا سعیدینیا روز دوشنبه در اردوگاه ثامن شهرستان حمیدیه با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی اظهار کرد: با هماهنگیهای صورت گرفته میان وزارت کشور و نیروی انتظامی، زیرساختهای لازم برای صدور سند خادم (روادید اتباع) در مرز چذابه فراهم شده و عملیات صدور این اسناد بهطور مستمر در حال انجام است.
وی با بیان اینکه امسال با تدابیر اتخاذ شده از سوی فرماندهی نیروی انتظامی، استاندار خوزستان و ستاد اربعین استان، مشکلات زائران نسبت به سال گذشته بهشدت کاهش یافته است افزود: علاوه بر ایجاد زیرساختهای فنی، تمامی امکانات رفاهی از جمله آب، تغذیه و محل اسکان مناسب برای زائران غیرایرانی در این اردوگاه پیشبینی شده است.
سعیدی نیا در پاسخ به وضعیت پذیرش زائران غیر ایرانی در خاک عراق بیان داشت: طبق هماهنگیها، روند صدور این اسناد تا فردا ادامه خواهد داشت چرا که طبق اعلام مقامات عراقی، پذیرش اتباع غیرایرانی در مرزها از روز سهشنبه متوقف خواهد شد.
رئیس قرارگاه اربعین مرز چذابه کرد: تا این لحظه ۹ هزار سند خادم صادر شده است و همین تعداد دیگر زائر غیرایرانی باقی مانده که در حال صدور روادید برای آنها هستیم.
سعیدی نیا گفت: پیشبینی میشود تعداد ۹ هزار سند دیگر نیز تا پایان مهلت تعیین شده برای زائران باقیمانده صادر شود. نیروهای مستقر در مرز چذابه با آمادگی کامل تا آخرین لحظهای که طرف عراقی پذیرای زائران باشد، به خدمترسانی شبانهروزی خود ادامه خواهند داد.
استان خوزستان با دارا بودن ۲ مرز رسمی شلمچه و چذابه، یکی از کانونهای اصلی تردد زائران اربعین حسینی در کشور محسوب میشود که به دلیل نزدیکی به مرزهای عراق، همکاریهای دوجانبه میان مسئولان استانی و مقامات عراقی در این ایام از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مرز شلمچه یکی از مهمترین گذرگاههای رسمی ایران و عراق در استان خوزستان است که در ایام اربعین از مبادی اصلی تردد زائران به شمار میرود، فاصله این مرز تا اهواز حدود ۱۴۵ کیلومتر است.
مرز چذابه نیز از گذرگاههای مهم خوزستان در مرز ایران و عراق است که هر سال در اربعین پذیرای شمار زیادی از زائران میشود، فاصله این مرز تا اهواز در کوتاهترین مسیر حدود ۱۴۲ کیلومتر است.