به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته میزان دما در شهر‌های امیدیه و آغاجاری به ۵۱.۶ و ۵۱ درجه سانتی گراد رسید.

محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه این میزان در شهر‌های آبادان ۵۰.۸، هویزه ۵۰.۱، رامشیر ۴۹.۷، اهواز ۴۹.۶، بستان ۴۹.۶، رامهرمز: ۴۹.۶، هندیجان ۴۹.۲، شوش ۴۹.۰ ثبت شد، ادامه داد: میزان دما در شادگان: ۴۸.۷، بهبهان و شوشتر ۴۸.۶، ایستگاه صفی آباد دزفول ۴۸.۰، هفتکل و. ایستگاه کشاورزی اهواز: ۴۷.۸، مسجدسلیمان ۴۷.۷، بندر ماهشهر: ۴۷.۲، لالی: ۴۶.۷ حسینیه اندیمشک ۴۶.۶، گتوند: ۴۶.۳، ایذه: ۴۴.۸ و دزپارت: ۳۷.۷ درجه سانتی گراد رسید.