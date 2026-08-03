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استاندار کهکیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون بیش از ۲۲ هزار نفر از مردم استان به نجف اشرف و کربلای معلی مشرف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی در بازدید از مواکب استان در مرز شلمچه گفت: از این تعداد، بیش از ۸ هزار نفر با ۱۸۰ دستگاه اتوبوس و ۲۸ دستگاه مینیبوس و مابقی با خودروهای شخصی به کربلای معلی مشرف شدهاند و بقیه نیز تا روز اربعین اعزام میشوند.
وی افزود: نبودآشپزخانه مرکزی از جمله چالشهای فراروی استان در موکبهای مرزی است که در صورت رفع مشکل، از سال آینده دیگر مشکلی در زمینه پخت و پز غذای مواکب نخواهیم داشت.
رحمانی گفت: از مجموع ۲۲۰ موکب ثبتشده در استان، ۸ موکب مهم و خدماترسان در مرز شلمچه و ۳۶ موکب نیز در کشور عراق مستقر هستند و به زائران خدمات ارائه میدهند.
مسئول ستاد عتبات و عالیات شهرستان لنده هم از ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و تأمین وعدههای غذایی زائرین اباعبدالله الحسین (ع) توسط موکب بابالحوائج این شهرستان در مرز شلمچه خبر داد.
سید محمد طلا میری افزود: موکب بابالحوائج روزانه به بیش از پنج هزار زائرخدمات متنوع از قبیل تأمین وعدههای غذایی، اسکان، خدمات فرهنگی، خدماتی و اجتماعی ارائه میدهد.