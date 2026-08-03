جمعی از کارکنان ارتش شمال شرق کشور و خانواده شهدای پدافند هوایی،روز گذشته با حضور در حرم مطهر امام رضا (ع) و زیارت مرقد رهبر شهید، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب و ولایت تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرمانده گروه ۴۴۴ مهندسی رزمی شمال شرق نزاجا در این مراسم معنوی گفت: در حرم امام رضا علیه السلام حضور پیدا کردیم تا در جوار مرقد شریف امام شهیدمان، تجدید عهد و پیمان کنیم.

سرتیپ دوم احمد اکبری افزود: ما به عنوان سرباز این کشور به مردم شریف و ولایت مدار ایران اسلامی این اطمینان را می‌دهیم که در برابر دشمنان، آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب، با تمام وجود و تا آخرین قطره خون، بایستیم و کوتاه نخواهیم آمد.

وی با بیان اینکه به‌عنوان سرباز این مملکت با توکل به خدا و پا در رکاب ولایت تا آخر ایستاده‌ایم، ادامه داد: راه سرخ شهادت همکاران و فرماندهان و امام شهید را با قدرت ادامه خواهیم داد.