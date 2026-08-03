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آستان مقدس عباسی (ع)، مدیریت و میزبانی خیل عظیم زائران اربعین حسینی را بر عهده گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آستان مقدس حضرت عباس (ع) با بسیج هزاران نیروی متخصص و داوطلب و فعالسازی شبکهای گسترده از مجتمعهای خدماتی، موکبها و ایستگاههای فرهنگی، درمانی و تبلیغی، خدماترسانی به میلیونها زائر اربعین را از مرزهای عراق تا کربلای معلی دنبال میکند؛ شبکهای که با هدف تأمین نیازهای جسمی، رفاهی، درمانی و معنوی زائران، یکی از گستردهترین الگوهای مدیریت جمعیت و خدمترسانی در این رویداد عظیم را رقم زده است.
مهندسی خدمت در آستانه اربعین
پیش از آنکه کاروانهای پیاده به کربلا برسند، بخشهای مختلف آستان مقدس حضرت عباس (ع) با تقسیم وظایف و تعیین زمانبندی دقیق، پروژههای عمرانی و نگهداری را به اتمام رساندند. بخش نگهداری و تأسیسات مهندسی، عملیات گستردهای از جمله بتنریزی در ساختمانهای پذیرایی، بهسازی بخشهای ضیافت، احداث موکبهای موقت و ایجاد شبکههای آب در صحن حضرتامالبنین (س) و اتصال آن به شبکههای اصلی را اجرا کرده است.
همچنین، نصب هزاران متر مربع پارچههای سایبان در محدوده حرم مطهر حضرت عباس (ع) برای کاهش تأثیر گرمای هوا، نمونهای از توجه به جزئیات رفاهی زائران اربعین است.
شبکه مجتمعهای خدماتی
مجتمعهای وابسته به آستان عباسی (ع) فراتر از یک محل استراحت، به منظومههای خدماتی کامل تبدیل شدهاند:
مجتمع علقمی: در محور بابل-کربلا با تجهیز کامل آشپزخانهها، انبارها، سالنهای اسکان و موکب فرهنگی عمومی در حال خدمترسانی است.
مجتمع ابوالفضل العباس (ع): در محور نجف اشرف-کربلا، با تجهیز سالنهای وسیع مردانه و زنانه، بیش از ۲۰۰ واحد بهداشتی، بخشهای پزشکی، موکبهای پذیرایی و خدمات ویژه کودکان، به یکی از بزرگترین بخشهای خدماتی تبدیل شده است.
مجتمع شیخ کلینی (ره): در محور بغداد، با ارائه سه وعده غذایی کامل در روز به همراه میانوعده، خدمات پزشکی، آب آشامیدنی و سایبانهای گسترده در باغهای مجتمع فعالیت میکند.
مجتمع حضرتامالبنین (س): وابسته به دانشگاه الکفیل، با تکمیل سالنهای استراحت، سرویسهای بهداشتی و بخشهای پزشکی، ظرفیت خود را برای پذیرش جمعیت فزاینده افزایش داده است.
پایانه مرزی زرباطیه: با استقرار یک مجتمع خدماتی در مرز ایران و عراق، اولین ایستگاه ارائه غذا، نوشیدنی و استراحت پیش از ورود زائران به خاک عراق فعال شده است.
غذا و آب؛ خط قرمز خدماترسانی
تأمین غذا برای میلیونها زائر موضوع بسیار مهمی است. بخش «مضیف» (پذیرایی) آستان عباسی (ع) با به کارگیری آشپزخانههای اصلی و افتتاح سه مرکز توزیع غذا در منطقه باب بغداد، خیابان حوراء زینب (س) و خیابان باب القبله حرم ابوالفضل العباس (ع)، بیش از ۱۰۰ هزار وعده غذایی در روز را با مشارکت صدها داوطلب و به صورت ۲۴ ساعته توزیع میکند.
همزمان، با توجه به گرمای هوا، تأمین آب در اولویت قرار دارد. علاوه بر شبکههای جدید، بخش بینالحرمین اقدام به بهسازی سقاخانهها، تجهیز ظروف اضافی و تعمیر سیستمهای تصفیه آب کرده و هزاران کارتن آب آشامیدنی را در اختیار موکبهای حسینی قرار میدهد.
خدمات پزشکی و درمانی
بخش امور پزشکی آستان مقدس حضرت عباس (ع)، با گسترش بخشهای درمانی در داخل حرم، بینالحرمین و مجتمعهای خدماتی، چتر حمایتی خود را گسترده کرده است. این بخشها مجهز به کادر پزشکی، پرستاری، داروسازی، تجهیزات احیای اولیه و دارو هستند.
علاوه بر درمان فوری، سیستم ارجاع به بیمارستانها، آمبولانسهای مجهز و اتاقهای مراقبت پزشکی فعال است. دانشگاه الکفیل نیز با بسیج اساتید و دانشجویان دانشکدههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پرستاری، خدمات درمانی شبانهروزی را در مجتمع حضرتامالبنین (س) ارائه میدهد.
مهندسی حرکت و جلوگیری از تراکم جمعیت
تنظیم حرکت میلیونها زائر نیازمند دقت بالاست. بخش «حفظ نظم» با تکیه بر تجربیات سالهای گذشته، مسیرهای مشخص ورود و خروج را تعریف کرده و حرکت موکبها را مدیریت میکند.
بخش «مراقبت از صحن شریف» نیز با سازماندهی فضاهای استراحت در صحن و سرداب حضرتامالبنین (س)، از تراکم بیش از حد زائران جلوگیری میکند.
در منطقه بینالحرمین نیز با نصب سیستمهای مهپاش و مدیریت فضاهای باز، شیوه حرکت زائران در شلوغترین نقطه مسیر تضمین شده است.
خدمات ویژه بانوان؛ حضور فعال و سازمانیافته
با توجه به حضور گسترده بانوان، دفتر متولی شرعی امور بانوان برنامهای مستقل را اجرا میکند. این دفتر با مدیریت مجتمعهای ویژه بانوان، سازماندهی نیروهای داوطلب زن و تأمین فضاهای اسکان امن و منظم، خدماترسانی را تسهیل کرده است.
«شعبه زینبیات» و «مدارس دینی الکفیل ویژه بانوان» نیز با ارائه پاسخ به استفتائات، ارشاد دینی و برگزاری کلاسهای آموزشی، بُعد فرهنگی خدمات به بانوان را تقویت کردهاند.
پیوست فرهنگی، قرآنی و رسانهای؛ فراتر از نیازهای جسمانی
آستان عباسی (ع) اربعین را فرصتی برای «صنعتسازی آگاهی» میداند:
کاروان فرهنگی عمومی الکفیل: با استقرار دهها ایستگاه فرهنگی در محورهای بغداد، نجف و بابل، به توزیع کتاب، برگزاری نشستها، پاسخگویی عقیدتی و برنامههای ویژه کودکان و نوجوانان میپردازد.
موزه الکفیل: با نمایش نسخههای خطی، اسناد و آثار مرمتشده، میراث اسلامی را به زائران معرفی میکند.
جمعیت پیشاهنگی (کشفیه) الکفیل: با سازماندهی کودکان و نوجوانان، فعالیتهای آموزشی، تفریحی و خدماتی را هدایت میکند.
فعالیت قرآنی: «مجتمع علمی قرآن کریم» با طرح آموزش روخوانی سوره حمد و سورههای کوتاه، برگزاری محافل و ختمهای روزانه، و برپایی «خیمه قمر بنیهاشم (ع)» در ستون ۳۱۵ محور نجف-کربلا، فضایی معرفتی در مسیر ایجاد کرده است.
ایستگاههای تبلیغی: بخش امور دینی با استقرار دهها ایستگاه تبلیغی متشکل از طلاب و روحانیون، به پاسخگویی فقهی و رفع شبهات اعتقادی زائران مشغول است.
رسانه: بخش رسانه نیز با تولید گزارشهای چندزبانه، مستند، اینفوگرافیک و پخش زنده، اربعین را به عنوان یک رویداد تمدنی و انسانی به جهان معرفی میکند.
نقش نهادهای علمی و نیروی انسانی
«دانشگاه الکفیل» پشتیبانی لجستیکی و پزشکی طرحها را بر عهده دارد و «آکادمی توسعه اداری» با برگزاری دورههای آموزشی ویژه، مهارتهای مدیریت حشود، ارتباطات و سازماندهی را به هزاران نیروی داوطلب و کارمند منتقل میکند. این همافزایی، دانش آکادمیک را به عملیات میدانی پیوند زده است.