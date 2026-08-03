به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: در چهار ماه ابتدای سال در راستای تقویت نظارت، صیانت از حقوق زندانیان و تحقق عدالت و کرامت انسانی، ۲ هزار و ۶۸۲ مورد بازدید حضوری و الکترونیکی از زندان‌های استان انجام شده است.



احمد قاسمی، با اشاره به اقدامات شاخص دستگاه قضایی استان در مسیر تحقق عدالت اصلاحی و صیانت از حقوق شهروندی افزود: خراسان جنوبی در حوزه پذیرش توبه متهمان و صدور احکام توبه، رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است که این موفقیت نشان‌دهنده توجه ویژه قضات استان به ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح رفتار، بازگشت افراد به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم است.

وی گفت: استفاده از ظرفیت توبه در چارچوب قانون، رویکردی اصلاحی و تربیتی دارد و در کنار اجرای دقیق قانون، فرصت بازگشت و اصلاح را برای افراد واجد شرایط فراهم می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان افزود: ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با زندانیان و نظارت میدانی بر شرایط موجود، موجب شناخت دقیق‌تر مسائل، تسریع در رسیدگی‌ها و استفاده بهتر از ظرفیت‌های قانونی برای رفع مشکلات می‌شود.

قاسمی تأکید کرد: کسب رتبه اول کشور در پذیرش توبه متهمان و انجام بیش از دو هزار و ۶۰۰ بازدید نظارتی از زندان‌ها در چهار ماهه نخست سال، نشان‌دهنده اهتمام دستگاه قضایی استان به اجرای عدالت، حفظ کرامت انسانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح و بازگشت افراد به جامعه است.

وی گفت: دستگاه قضایی خراسان جنوبی با تداوم این رویکرد، تلاش دارد ضمن اجرای دقیق قانون و حمایت از حقوق جامعه، زمینه اصلاح، بازپروری و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از جرم را نیز فراهم کند.