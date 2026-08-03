براساس اطلاعیه عرضه بورس کالا، امروز ۱۲ مرداد، چهار محصول فولادی شامل شمش بلوم، ورق گرم B، ورق گالوانیزه و ورق رنگی در تالار صنعتی حراج باز بورس کالا عرضه شد و در مجموع بیش از ۱۵۷ هزار تن محصول با قیمت‌های پایه اعلام‌شده در دسترس خریداران قرار گرفت.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در این عرضه، ۱۱۵ هزار و ۳۲۵ تن شمش بلوم با قیمت پایه ۶۰۶ هزار و ۷۷ ریال در اختیار خریداران قرار گرفت.

همچنین ۳۰ هزار و ۷۰ تن ورق گرم B با قیمت پایه ۷۶۵ هزار ریال عرضه شد.

در بخش دیگر این عرضه، ۸ هزار و ۷۵۰ تن ورق گالوانیزه با قیمت پایه یک میلیون و ۱۷۴ هزار و ۵۶۴ ریال روی تابلو رفت.

در پایان نیز ۳ هزار تن ورق رنگی با قیمت پایه یک میلیون و ۳۷۲ هزار و ۱۸۹ ریال عرضه شد.

مجموع حجم عرضه این چهار محصول فولادی به ۱۵۷ هزار و ۱۴۵ تن می‌رسد و ترکیب این عرضه نشان می‌دهد تالار حراج همزمان بورس کالا امروز میزبان انواع محصولات پایه و ورقی زنجیره فولاد بوده است.