مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: از ابتدای ماه صفر تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۸۷ هزار زائر اربعین حسینی از پایانه مرزی شلمچه تردد کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: از یکم تا ۱۸ ماه صفر (۲۵ تا ۱۱ مرداد) یک میلیون و ۷۲۸ هزار و ۲۶۲ زائر از پایانه‌های مرزی استان خوزستان تردد کرده‌اند که از این میزان خروجی زائران کشورمان ۹۰۲ هزار و ۵۹۶ نفر و و ورودی زوار ۶۵۸ هزار و ۷۷۲ نفر و خروجی زائران خارجی ۱۲۸ هزار و ۳۶۲ نفر و ورودی زوار ۳۸ هزار و ۵۳۲ نفر بوده است.

او با اشاره به تردد یک میلیون و ۳۸۷ هزار و ۹۹۷ زائر از پایانه مرزی شلمچه افزود: در این مدت میزان خروجی زائران کشورمان از مرز شلمچه ۷۱۵ هزار و ۵۹۱ نفر و ورودی زوار ۵۳۰ هزار و ۷۳۹ نفر بوده است و میزان خروجی زائران خارجی از این پایانه مرزی ۱۱۱ هزار و ۸۳۴ نفر و ورودی ۲۹ هزار و ۸۳۳ نفر می‌باشد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان میزان تردد زوار از پایانه مرزی چذابه را ۳۴۰ هزار و ۲۶۵ نفر بیان کرد و گفت: میزان خروجی زوار کشورمان از طریق پایانه مرزی چذابه ۱۸۷ هزار و ۵ نفر و ورودی زوار ۱۲۸ هزار و ۳۳ نفر و میزان خروجی زوار خارجی در مرز چذابه ۱۶ هزار و ۵۲۸ نفر و ورودی زائران ۸ هزار و ۶۹۹ نفر بوده است.