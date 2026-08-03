مدیرکل دفتر فنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور از کاپوتاژ ۱۰۰ دستگاه اتوبوس حامل زوار اربعین از مرز خسروی خبر داد و گفت: این اتوبوس ها از استان های مرکزی به صورت تردد یکسره و بدون توقف عازم شهرهای زیارتی شدند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، احمد جمشیدی در جلسه ستاد اربعین استان کرمانشاه که با حضور رئیس ستاد مرکزی اربعین و استاندار کرمانشاه برگزار شد، از اجرایی شدن طرح کاپوتاژ اتوبوس در مرز خسروی به عنوان یک اتفاق مهم برای اربعین امسال یاد کرد و گفت: در این طرح که برای اولین بار در کشور در مرز خسروی انجام شد، زائرین بدون تغییر اتوبوس خود تا شهرهای زیارتی عراق تردد داشتند. جمشیدی با اعلام اینکه امسال مجموعا ۲۴۰۰ زائر از این طریق وارد کشور عراق شدند، افزود: در حال هماهنگی و رایزنی هستیم تا این طرح را در موج بازگشت زوار برای ۵۰ دستگاه اتوبوس، از کربلا تا تهران اجرایی کنیم‌. وی به کاهش تصادفات جاده‌ای کرمانشاه در ایام اربعین هم اشاره کرد و گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته در مسیر بازگشت زوار تعدادی ایستگاه‌ خواب زدایی تعبیه شده تا زائرین در آنها توقف‌های کوتاهی داشته باشند. /ایسنا