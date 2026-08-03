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ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان با تأکید بر عزم جدی خود در اجرای مصوبات ریاستجمهوری، اعلام کرد که روند ساماندهی و تعیین تکلیف املاک محدوده «کوی فلسطین» با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن، تا پایان سال جاری یا حداکثر اوایل سال آینده به طور کامل نهایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی عباسی، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان، در اظهارات خود ضمن اشاره به اهمیت راهبردی پروژه ساماندهی کوی فلسطین، وی را از مصوبات ویژه سفر رئیسجمهور به استان دانست که اکنون در اولویت اصلی این اداره قرار دارد.
وی با ارائه آمار از پیشرفت پروژه اعلام کرد: طی دو سال گذشته، ۴۲ خانوار از ساکنان این محدوده در قالب طرح نهضت ملی مسکن و در قالب دهکهای حمایتی، به واحدهای جدید منتقل شدهاند.
همچنین قرار است ۳۶ واحد دیگر نیز پس از تکمیل پروژههای پیشبینیشده به متقاضیان واگذار گردد.
عباسی در خصوص واحدهای باقیمانده در فاز شمالی تصریح کرد: ۳۴ واحد باقیمانده نیز از طریق طرح «عوض و معوض» یا جابهجایی به سایتهای دیگر، تعیین تکلیف خواهند شد.
وی فرآیند عوض و معوض را به این صورت تشریح کرد که پس از ارزیابی کارشناسی و تعیین ارزش روز ملک، مالک با انتقال ملک به نام دولت، قرارداد واگذاری زمین یا ملک جایگزین متناسب با ارزش کارشناسی خود را امضا خواهد کرد.