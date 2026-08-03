\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0627\u0632 \u067e\u0631\u0686\u0645\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0639\u06a9\u0633\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0647\u0631 \u06a9\u062f\u0627\u0645\u0634 \u0628\u0647 \u0646\u06cc\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0634\u0627\u06cc\u0647 \u0622\u0645\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n