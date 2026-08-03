رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی گفت: ساماندهی و توانمندسازی نظام‌های بهره برداری آب و کشاورزی در حوزه تعاون روستایی با اجرای طرح جامع شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در استان، شتاب بیشتری می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان غربی در نشست تخصصی استان‌های موضوع طرح راه اندازی و ساماندهی نظام بهره برداری طرح آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور اظهار داشت: راه اندازی، ساماندهی و توانمندسازی نظام‌های بهره برداری آب و کشاورزی در حوزه تعاون روستایی با اجرای طرح جامع شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در استان آذربایجان غربی شتاب بیشتری می‌گیرد.

وی افزود: تعداد ۵۴ شرکت تعاونی تولید روستایی در استان فعالیت می‌کنند و از این تعداد، ۲۴ شرکت در حوزه عمل اجرای طرح، راه اندازی شده‌اند و توانمندسازی و مهارت افزایی ارکان شرکت‌های تعاونی تولید برای بهره برداری بهینه از زیرساخت‌های اجرا شده در محدوده عمل طرح بزودی عملیاتی خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه بر استفاده از ظرفیت ترویج و آموزش در توانمند سازی تعاونی‌های تولید تاکید کرد و افزود: با افزایش و تخصیص اعتبارات مورد نیاز، فعالیت‌های آموزشی و ترویجی در استان با رویکرد ارتقاء بهره وری و راندمان مصرف آب کشاورزی با استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری، اجرا می‌شود.