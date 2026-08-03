به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس دادگستری و دادستان پیرانشهر از طرحهای توسعه دادسرا و خانه‌های سازمانی پیرانشهر بازدید کردند.

عتباتی و همراهان در جریان این بازدید که اولین برنامه سفر کاری آنها به پیرانشهر بود با اطلاع از میزان پیشرفت این پروژه‌ها بر سرعت بخشیدن روند ساخت و ساز تاکید و از سبحانی رئیس دادگستری و هاتف دادستان این شهرستان خواست ضمن نظارت بر روند پروژه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های حوزه قضایی به اتمام آنها در زمان تعیین شده و حتی زودتر از موعد تلاش کنند.

رئیس کل دادگستری استان همچنین تاکید کرد: ضرورت دارد مدیران در صورت بروز هر گونه مشکل یا وجود کمبود و نواقص، موضوع را به حوزه ریاست دادگستری استان جهت پیگیری منعکس کنند.

طرح توسعه دادسرای پیرانشهر به متراژ ۱۵۰۰ متر مربع در سه طبقه که فونداسیون آن به اتمام رسیده و پروژه خانه‌های سازمانی در سه واحد ۱۲۰ متری در حال تکمیل هستند که به منظور رفع نیازمندی‌های دادگستری و ایجاد محیط کاری مناسب برای مراجعین و کارکنان در حال احداث هستند.